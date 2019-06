Poels na apocalyptische zege: Ik hoop dat het Chris extra kracht geeft

Door Pim Bijl



Een feestelijke bedoening is het niet na de finish, waar grote plassen water op het asfalt liggen en de dappere fans onder hun paraplu’s inmiddels toch kletsnat zijn geworden. Wout Poels is één van de weinigen in Pipay met een lach op zijn gezicht. Hij heeft vlak voor de finish Jakob Fuglsang en Emanuel Buchmann bijgehaald en viert zo een imposante zege in de zwaarste bergetappe van de Franse WorldTour-koers.



,,Ik voelde mij heel de week al goed, maar dit is wel heel mooi. Hopelijk heeft Chris het ook kunnen zien”, zegt hij wanneer hij zich na de podiumceremonie in het droge pershok meldt. Nog tijdens de rit heeft zijn zwaar geblesseerde ploeggenoot Chris Froome via Twitter voor het eerst een summiere boodschap de wereld in gestuurd, vanuit het ziekenhuis in Saint Etienne (zie onder). ,,Ik hoop dat het Chris extra kracht geeft. Hij staat voor een lang herstel, en zal stapje voor stapje beter moeten worden. Normaal was hij hier de leider, maar nu moest ik het doen. Het gaf mij meer motivatie.”



Zo is het een krankzinnige week voor Poels waarin alle uitersten voorbijkomen. Op dag vier reed hij tijdens de verkenning van de tijdrit zo’n tien meter achter zijn kopman Chris Froome, toen hij hem gigantisch hard zag vallen, met meerdere botbreuken tot gevolg. Poels omschreef zijn gemoedstoestand daarna als ‘een shock’. ,,Ik zat er vlak achter en dat zien doet zeker iets met je. En ook met de ploeg natuurlijk. Daarom heb ik een extra gevoel bij deze overwinning.”