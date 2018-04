Poels kijkt uit naar de Muur van Hoei: 'Dat wachten, ik vind het gaaf'

Herstelde Boom debuteert in Waalse Pijl

17 april Lars Boom verschijnt morgen aan de start van de Waalse Pijl, de koers die eindigt bovenop de Muur van Hoei. De Brabander van LottoNL-Jumbo werd in januari operatief geholpen aan hartritmestoornissen. Zijn rentree maakte hij later dan gepland, ruim twee weken geleden in de Volta Limburg Classic. In die koers haalde Boom het einde niet.