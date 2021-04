Podcast | ‘Zit er iemand op een wolk die een grafhekel heeft aan Wilco Kelderman?’

Van Instinct tot Tour de France: het alfabet van Ronde van Vlaanderen-topfavo­riet MVDP

3 april Mathieu van der Poel (26) is allesbepalend in het peloton en start morgen met rugnummer 1 als topfavoriet in de Ronde van Vlaanderen. Alles wat je moet weten over MVDP, van a tot z.