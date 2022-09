Podcast | WK Wollongong #3: 'Gemengde gevoelens na gemengde ploegentijdrit’

Tadej Pogacar verslaat Wout van Aert in sprint GP Montréal: ‘Ik kwam krachten tekort na de slotklim’

Wout van Aert is in de GP van Montréal verslagen door Tadej Pogacar. Na ruim 221 kilometer was de Sloveen van UAE Team Emirates, tweevoudig Tourwinnaar, in een sprint van vijf renners sterker dan de Belg van Jumbo-Visma. De Italiaan Andrea Bagioli (Quick-Step Alpha Vinyl) eindigde als derde.

12 september