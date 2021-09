Podcast | ‘Wereldkampioen Ellen van Dijk is een van de meest onderschatte rensters van haar generatie’

Ellen van Dijk moet op de tijdrit meerdere erkennen in Zwitserse en pakt zilver op EK

9 september Ellen van Dijk is op de EK in Trente tweede geworden op de tijdrit. De Europese titel ging naar de Zwitserse Marlen Reusser, die ruim 19 seconden sneller was dan de Nederlandse. Het brons was voor de Duitse Lisa Brennauer, die ruim een minuut moest toegeven op de winnares.