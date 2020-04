Podcast | Tom Dumoulin: ‘Ik ben echt wanhopig geweest’

Dumoulin komt uitgebreid aan het woord. ,,Nu, met corona erbij, voel ik me half werkeloos‘’, zegt de 29-jarige Limburger. ,,Ik train wel, maar niet heel hard – want waar train je naartoe? Ik zorg dat ik fit blijf en niet te moe word om niet vatbaar te zijn voor van alles en nog wat. Maar ik voel me nog wielrenner, hoor. Dat is het positieve van vorig jaar. Ik weet weer hoe leuk ik wielrennen vind, met alles eromheen.”

Met eerst knieproblemen en later problemen met parasieten had Dumoulin het gevoel dat zijn lijf hem in de steek liet. ,,Ja, heel erg. Niet zozeer met die knieproblemen, want daar kon ik niks aan doen. Die parasieten kwamen ook niet uit de lucht vallen, maar het heeft me echt heel erg gefrustreerd bij momenten. Ik kwam uit een periode die al tegenzat, dit kwam er ook nog bij. Het was een mentale klap. Ik werd er wanhopig en neerslachtig van. Ik voelde me langzaam aftakelen en het opkrabbelen ging ook niet van vandaag op morgen.”