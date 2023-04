Podcast In Koers | Dylan van Baarle ziet af én verbrandt in Monaco: ‘Ik heb het mentaal wel al zwaar gehad’

,,Ik ben tijdens de trainingen afgelopen week voor de zekerheid maar bij hem uit de buurt gebleven”, vertelt Poels met een knipoog. Hij reed de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl samen met Maciejuk. ,,Maar hij heeft volgens mij wel last van zijn actie gehad. Hij heeft veel over zich heen gehad en het lijkt me ook niet makkelijk om daarna weer in het peloton te rijden.”

Van Baarle zat intussen af te zien èn te verbranden op zijn balkon in Monaco. Hij moet sinds zijn zware valpartij in Parijs-Roubaix zijn trainingsuren maken op de rollerbank, omdat zijn schouder en pols de oneffenheden van de weg nog niet aankunnen. ,,Ik heb het mentaal wel al zwaar gehad, zeker nu het hier zo lekker weer is”, geeft hij aan. Hij doodt de tijd door een serie over golf te kijken. ,,Zo leer je nog wat over andere sporten en Formule 1: Drive to Survive heb ik inmiddels uitgespeeld.”