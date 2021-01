Podcast In Het Wiel | Theo Bos: ‘Dan maar geen olympisch goud’

bedreigingen Bugno neemt het op voor Groenewe­gen: ‘Dylan maakte een fout die hem duur kwam te staan’

28 januari Voorzitter Gianni Bugno van de CPA, de internationale vakbond voor wielrenners, heeft het opgenomen voor Dylan Groenewegen. De Nederlandse sprinter van Jumbo-Visma vertelde onlangs in een interview met tijdschrift Helden dat hij bedreigd werd na de door hem veroorzaakte crash van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen. Groenewegen, die voor negen maanden is geschorst, kreeg zelfs een tijdje politiebewaking.