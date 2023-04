Podcast In Het Wiel | ‘Het voorjaar is nog belachelijker geweest dan de afgelopen jaren’

Wielrenner Lennert Van Eetvelt op non-ac­tief gezet na gebruik neusspray: ‘Hoop dat deze nachtmer­rie snel verdwijnt’

De Belgische wielrenner Lennert Van Eetvelt is door zijn ploeg Lotto Dstny voorlopig op non-actief gezet. Het team meldt dat bij de 21-jarige renner, afkomstig uit de eigen opleidingsploeg, sprake is van een ‘vermeende inbreuk op de antidopingwet’ tijdens de Tour des Alpes Maritimes et du Var op 19 februari.