Podcast | Het wonderjaar van Mathieu - met Adrie en Mathieu

Video Hegemonie veldrijder Van der Poel in Diegem duurt voort

22:54 Wielrenner Mathieu van der Poel heeft voor de zesde keer op rij de veldrit in Diegem gewonnen. De regerend wereldkampioen veldrijden was ook in zijn zestiende cross van dit seizoen de beste. Eén keer van die zestien wedstrijden, in Ronse, won hij niet. De Belg Eli Iserbyt eindigde op 9 seconden als tweede voor zijn landgenoot Michael Vanthourenhout.