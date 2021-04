Podcast | ‘Anna van der Breggen vertrekt als de Koningin van Hoei’

Dagzege Gaudu IJzerster­ke Roglic wint Ronde van het Baskenland na spektakel in slotrit

10 april Primoz Roglic heeft na een spectaculaire slotrit de eindzege gegrepen in de Ronde van het Baskenland. De Sloveen van Jumbo-Visma kraakte klassementsleider Brandon McNulty op de steile stroken in het Baskenland. De Nederlandse ploeg eindigde met Jonas Vingegaard ook op plek twee in het klassement. De dagzege in de loodzware laatste etappe ging naar de Fransman David Gaudu (Groupama-FDJ).