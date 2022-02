Ploegenpresentatie SD Worx met een dubbel gevoel: 'Het is gewoon iets dat moeilijk te bevatten is’

Door Marijn Abbenhuijs



Het was de kanttekening die iedereen erbij verwachtte. Voordat de presentatie van wielerploeg Team SD Worx daadwerkelijk begon, werd er eerst uitgebreid stilgestaan bij de situatie van Amy Pieters. De 30-jarige wielrenster raakte op 23 december zwaargewond toen ze tijdens een training in Spanje bij een aanrijding betrokken was. Ze raakte haar bewustzijn kwijt en wordt nog altijd in coma gehouden. ,,De situatie is stabiel, maar niet goed”, vertelde ploegleider Danny Stam voordat de teamvoorstelling begon.



Het is duidelijk dat de heftige situatie met Pieters een schaduw werpt over de voorbereiding op het nieuwe wielerseizoen. ,,Het geeft een dubbel gevoel”, concludeerde Stam nadat de presentatie afgelopen was. ,,Het is gewoon iets dat moeilijk te bevatten is, terwijl je weet dat het leven ook doorgaat.”