Ploegbaas haalt hard uit naar Chris Froome: ‘Hij is zijn geld niet waard’

,,Wat kunnen we zeggen dat we voor ons geld hebben gekregen?” vraagt Adams. ,,We hebben Chris aangetrokken als kopman voor onze Tour de France-ploeg en hij is niet eens hier.”

Column Thijs Zonneveld | Chris Froome had zoveel moeite om tweede te worden in een nepkoers dat ze hem moesten duwen

Het wielerteam van Adams trok Froome in 2021 aan. Naar verluidt verdient de 38-jarige Britse Tourwinnaar ongeveer vijf miljoen euro per jaar. De ploegleiding selecteerde de Brit niet voor de huidige Ronde van Frankrijk. ,,Dat is geen pr-maatregel”, zei Adams. ,,Chris is geen symbool. Hij moet onze kopman bij de Tour de France zijn. Daarom kan ik niet zeggen dat hij zijn geld waard is.”



Vorig jaar reed Froome de Tour de France wel voor het Israëlische team. Hij eindigde als derde in de bergetappe met finish op de Alpe d’Huez.