Pinot toont goede vorm in Tour de l'Ain

De Franse wielrenner kwam als eerste boven met 52 seconden voorsprong op zijn landgenoot Élie Gesbert en de Rus Aleksej Rybalkin. In het eindklassement heeft Pinot ruim een minuut voorsprong op de Zwitser Mathias Frank en de Est Rein Taaramäe.



Voor Pinot was het de eerste wedstrijd na de Ronde van Catalonië in maart. De kopman van Groupama is in voorbereiding op de Ronde van Frankrijk. Hij won eerder de Ronde van de Haut Var en werd vijfde in de Tirreno-Adriatico.