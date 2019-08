Pieters sprint voor eigen publiek naar Europese titel

'WK is mijn volgende doel' Van Dijk snelt naar vierde Europese titel tijdrijden op rij

9 augustus Ellen van Dijk is in Alkmaar voor de vierde keer op rij Europees kampioene tijdrijden geworden. De Nederlandse, die normaal uitkomt voor Trek-Segafredo, was over ruim 22 kilometer een klasse apart. Ze finishte na 28 minuten en 7 seconden.