Philipsen verrast Bennett in Scheldeprijs, slachtoffers na valpartij

De Scheldeprijs, die bekendstaat als het officieuze WK voor sprinters, werd verreden onder zware weersomstandigheden. Een groep van zo’n 25 renners bereikte met voorsprong de finish in het Belgische Schoten. Philipsen, die rijdt voor Alpecin-Fenix, verraste door de Ierse favoriet Sam Bennett achter zich te houden. De Brit Mark Cavendish finishte als derde.

De start van de koers was in het Zeeuwse Terneuzen. Het sneeuwde soms en de wind zorgde voor valpartijen en breuken in het peloton op weg naar het lokale circuit in en rond Schoten. Een eerste groep van zo’n dertig renners mocht na alle schermutselingen aanspraak maken op de overwinning. Onder hen favorieten als de Duitser Pascal Ackermann, Bennett en zijn voorname helper Michael Mørkøv en de Nederlandse sprinters Van Poppel en Cees Bol.

Volledig scherm Frederik Frison ligt na de zware valpartij gehavend op de grond. © BELGA

Onder anderen de Belg Tim Merlier, betrokken bij een val en de Noor Alexander Kristoff hadden de slag gemist. De ploegen Bora-hansgrohe en Deceuninck - Quick-Step waren met ieder vijf renners het best vertegenwoordigd. Zij bepaalden het tempo dat ontsnappen in de slotronde onmogelijk maakte.

Tom Boonen

Waar iedereen de Ier Bennett verwachte, dit jaar al vijf keer succesvol, was het Philipsen, die met hulp van zijn ploeggenoten Dries De Bondt en Jonas Rickaert werd gelanceerd. Bennett raakte enigszins ingesloten en de pas 23-jarige Belg maakte het af. ,,Het is fantastisch om zo’n ‘lead-out’ te hebben”, uitte Philipsen zijn waardering. ,,Mooi dat ik het kon afmaken. Voor mezelf en voor de ploeg.” Tom Boonen was in 2006 de laatste Belg geweest die won in Schoten.

Het was de eerste overwinning van het seizoen voor Philipsen, die twee weken geleden tweede werd achter Bennett in de Classic Brugge - De Panne. Vorig jaar won hij een rit in de BinckBank Tour, maar sprong vooral zijn ritwinst in de Ronde van Spanje eruit.

Lorena Wiebes

De Nederlandse wielrenster Lorena Wiebes won de eerste vrouweneditie. De renster van Team DSM bleef na 136 kilometer in een massasprint in het Belgische Schoten de Deense Emma Norsgaard en de Italiaanse Elisa Balsamo voor. Voor de 22-jarige Wiebes was het de eerste zege van het seizoen. Halverwege vorig jaar stapte ze over van Parkhotel Valkenburg naar Team Sunweb, de ploeg die dit jaar is overgegaan in Team DSM.



,,We wisten dat dit een goede koers was voor ons”, vertelde Wiebes. ,,Er stond wel wat wind, maar het was niet genoeg dat er verschillen ontstonden. De sprint verliep behoorlijk chaotisch, maar mijn ploeggenoten brachten me in de juiste positie. Het voelt echt goed om voor hen ook deze wedstrijd te winnen. We waren er dit jaar al een paar keer dichtbij.”

Volledig scherm Lorena Wiebes. © BELGA

In de voorlaatste lokale omloop viel de Nederlandse Daniek Hengeveld aan. De pas 18-jarige renster van Krush Tunap bouwde haar voorsprong uit tot ruim 1 minuut, maar met name door toedoen van de Spaanse ploeg Movistar werd Hengeveld in de slotronde achterhaald. Ook een poging van de Italiaanse Letizia Borghesi om een massasprint te voorkomen had geen succes. Daarop toonde Wiebes haar sprintkwaliteiten voor haar eerste overwinning sinds haar ritzege in de driedaagse vrouwenkoers rond de Ronde van Spanje.

