Philipsen is opnieuw legendarische sprinters de baas in Ronde van Turkije

Cavendish raakt leiders­trui kwijt in koningin­nen­rit van Ronde van Turkije

15 april Mark Cavendish is in de Ronde van Turkije zijn leiderstrui kwijtgeraakt. De Britse sprinter won de vorige drie etappes, maar verloor in de koninginnenrit van vandaag veel tijd. José Manuel Díaz won de zware etappe en is de nieuwe leider in het algemeen klassement.