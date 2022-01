Peter Sagan wilde in 2015 stoppen, maar is nu nog lang niet klaar: ‘Ik weet wat van me verwacht wordt’

Onlangs testte Sagan namelijk voor de tweede keer positief op het coronavirus. De drievoudig wereldkampioen zit op dit moment in quarantaine en moet enkele belangrijke januari-trainingen aan zich voorbij laten gaan. De start van het nieuwe wielerseizoen nadert ondertussen met rasse schreden.



Zorgen maakt Sagan zich niet, evenals dat hij weinig kan met de veelgehoorde opmerking dat hij bij de Franse ploeg TotalEnergies aan een verkapt wielerpensioen begint. ,,Ik maak me niet druk om wat mensen roepen”, zegt de ambitieuze Slowaak in een interview met L’Équipe. ,,Als je te veel aandacht besteedt aan wat mensen zeggen, kan dat heel destructief zijn. Ik hou me er niet mee bezig.”

Bekijk hieronder hoe de nieuwe outfit van Peter Sagan eruitziet:

Niet meer onverslaanbaar

Toch moet Sagan erkennen dat hij de laatste jaren niet meer de onverslaanbare wielergrootheid is, die hij ooit was. ,,Het klopt dat ik in 2020 maar één overwinning hebt behaald, maar dat was door de pandemie een apart jaar. Daar kunnen we geen conclusies aan verbinden.”



,,Nee, als ik één ding wel geleerd heb van al die jaren wielrennen is dat, wanneer je gefocust blijft, het succes vanzelf zal komen. Dat vergt natuurlijk wilskracht, maar ik weet dat ik dat heb. Als ik de ene dag niet win, probeer ik de volgende dag gewoon opnieuw.”

Quote Ik weet heel goed waarom deze ploeg me gehaald heeft

Het wielerpensioen van Sagan is dus zeker niet aanstaande. ,,De enige keer dat ik wilde stoppen, was in 2015, omdat ik toen knie- en heupklachten had. Ik was overtraind en had er voor de start van het seizoen geen zin meer in. Maar ik verzorgde mezelf goed en vond het juiste spoor weer. Ik won een rit in de Ronde van Californië, daarna de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, de groene trui in de Tour, het WK...en ik ben er nu nog steeds.”

,,Ik heb niet alleen persoonlijke doelen dit seizoen. Ik ben me er heel goed van bewust dat deze ploeg me gehaald heeft om punten te scoren, met het oog op het verkrijgen van een WorldTour-status. Ik denk dat we in de Vlaamse klassiekers goed kunnen presteren, want er is een sterke groep rond jongens als Anthony Turgis, Nikki Terpstra, Edwald Boasson Hagen en Adrien Petit. En ikzelf dan.”