Peter Sagan kiest voor bomvol programma in 2021

Een bomvol programma dus, dat bevestigde ploegleider Jan Valach aan het Slowaakse medium Pravda . Volgens Valach kan Sagan nog veel bereiken. ,,Ik zie vooral in de klassiekers ruimte voor verbetering. We hebben daar samen meerdere keren over gesproken. Hij is nu op een perfecte leeftijd om te scoren in de klassiekers.”

Sagan won in 2016 de Ronde van Vlaanderen en in 2018 Parijs-Roubaix. Milaan-San Remo, een wielermonument dat op papier op het lijf van de veelzijdige Sagan geschreven is, won hij nog nooit. In 2013 en 2017 werd hij tweede in ‘La Primavera’. In de Tour de France won de Slowaak al twaalf etappes. ,,Hij is een vechter en kan nog steeds overwinningen behalen”, aldus Valach. ,,Vooral in klassieke etappes, maar ook in sprintritten, als de situatie optimaal is.”