Peloton worstelt met eind aan coronarestricties, maar Bauke Mollema maakt zich niet druk: ‘Het is klaar hè?’

Door Daan Hakkenberg



Het is wennen, maar bij de start van de tweede etappe van Parijs-Nice in het schilderachtige dorp Auffargis hervindt het wielrennen haar oude gezicht. Na twee magere jaren is de jacht op handtekeningen en selfies eindelijk weer geopend. Het blijft bijzonder hoe volwassen mannen als kleine jongetjes gebiologeerd naar een fiets op een dak van een ploegleiderswagen kunnen kijken en voorzichtig aan een achterwiel draaien. Auffargis is een dorp in de bossen even onder Parijs en telt niet meer dan 2000 inwoners, heeft één bar tabac, één bakker en één apotheek. Hier hoeft het peloton niet te vrezen voor een volksoploop.