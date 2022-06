Pascal Eenkhoorn maakt favorietenrol Jumbo-Visma waar en verovert Nederlandse titel

Pascal Eenkhoorn mag een jaar lang in de rood-wit-blauwe kampioenstrui rijden. De 25-jarige renner uit Genemuiden rekende op het Nederlands kampioenschap wielrennen in een sprint af met Daan Hoole en volgt zo zijn ploegmaat Timo Roosen op.

In verband met de TT van Assen van aanstaande zondag en de Tourstart van volgende week vrijdag in Kopenhagen, werd het NK wielrennen voor profs twee dagen naar voren geschoven. Meerdere toppers zagen het om uiteenlopende redenen niet zitten om voor het derde jaar op rij rond de VAM-berg in Drenthe te koersen, onder wie Mathieu van der Poel, Dylan van Baarle, Dylan Groenewegen, Wilco Kelderman, Thymen Arensman en Cees Bol. Wel van de partij: Bauke Mollema, eerder deze week nog verrassend winnaar van het NK tijdrijden.



Aan Mollema de zware taak om het op te nemen tegen het twaalf man sterke blok van Jumbo-Visma. De Nederlandse ploeg beschikte met Olav Kooij, Mike Teunissen en Eenkhoorn op voorhand over de drie topfavorieten naast Mollema. Maar het was Tom Dumoulin, op het NK tijdrijden nog op een halve minuut gereden door Mollema, die voor de eerste serieuze aanval zorgde op het 14 kilometer lange rondje met de passage van de Col du VAM als scherprechter. Hij kreeg onder andere ploegmaat Mick van Dijke mee. Even later reed er een groep van bijna twintig renners weg en leek de slag geslagen. Voorin zaten onder anderen Taco van der Hoorn, titelverdediger Roosen, Oscar Riesebeek en Hoole.

Maar de groep wist niet in zijn geheel vooruit te blijven. Dumoulin moest er bijvoorbeeld af en Mike Teunissen bewandelde het omgekeerde pad en wist met Ramon Sinkeldam in zijn wiel juist de oversteek te maken. Ook Eenkhoorn waagde succesvol de sprong. Op dat moment maakte ook het peloton onder aanvoering van eenling Fabio Jakobsen de aansluiting bij de achtervolgers, maar meer pogingen om naar de kopgroep te rijden kwamen er niet. Mollema en Jakobsen bleven achter de feiten aan rijden.

Volledig scherm Pascal Eenkhoorn en Daan Hoole. © photo: Cor Vos

Door de komst van Teunissen en Eenkhoorn geloofde Jumbo-Visma weer in haar eigen winkansen. Met vijf man in de kopgroep van dertien was de Nederlandse ploeg goed vertegenwoordigd. Toen Hoole in de voorlaatste ronde versnelde en alleen Eenkhoorn kon volgen, was voor Jumbo-Visma de situatie prima. Met een voorsprong van bijna een minuut op Sam Oomen, Teunissen, Riesebeek, Van der Hoorn en continentale renner Bart Lemmen begonnen de leiders aan de slotronde.

Van der Hoorn en Riesebeek deden er alles aan om het gat nog te dichten, maar ze bleven op een halve minuut rijden van Eenkhoorn en Hoole. Het draaide op de VAM-berg op een sprint-à-deux uit. Zuidlander Hoole, die op het NK tijdrijden nog brons pakte achter Mollema en Dumoulin ging van ver aan, maar was niet opgewassen tegen het sprintgeweld van Eenkhoorn. Met een luide schreeuw passeerde de man die in de Giro d’Italia nog de media haalde door samen met Van der Poel het publiek te vermaken de finishstreep. Van der Hoorn werd voor een sterke koers beloond met het brons.

,,Dit is gaaf. Een beetje onverwacht, maar heel mooi om het zo af te ronden", zei Eenkhoorn direct na de finish tegenover de NOS. ,,Uiteindelijk hadden we overtalsituatie en springt Daan weg. Ik sprong mee en toen bleven we vooruit. Als je met zijn tweeën rijdt dan voel je wel hoe de verhoudingen zijn onderling. Daan zei dat ik langere beurten moest doen, daaraan merkte ik ook dat hij op zijn limiet reed. Het werd een tactisch steekspel, gelukkig kon ik het afmaken.”



,,Ik was de grote favoriet en om het dan af te maken en nu in de geschiedenis van het Nederlandse wielrennen te staan, dat is wel echt heel mooi.”

Speel nu gratis mee met ons Tourspel. Stel jouw team samen, voorspel dagelijks de etappewinnaar en maak kans op mooie prijzen. Aarzel niet en speel hier direct mee.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Het podium van het NK vorig jaar, met Timo Roosen als winnaar. © EPA

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.