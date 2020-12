Parkoers Dendermonde op de schop vanwege storm, cross gaat wel door

De cross gaat wel gewoon door, is na een extra overleg om 12.00 uur besloten. Dat laat organisator Jurgen Mettepenningen via Twitter weten.

,,Intussen treffen we alle maatregelen die we kunnen nemen”, liet Mettepenningen eerder optekenen bij Het Laatste Nieuws. ,,Het moet veilig kunnen gebeuren, dus we doen er alles aan om dat zo te organiseren. Er worden doeken van de Herashekken verwijderd, alles wordt nog steviger vastgemaakt.”

Eerder dit jaar moest de organisatie van Merksplas hun wedstrijd in februari annuleren vanwege storm Chiara. ,,Maar dit is geen storm zoals toen”, aldus Mettepenningen. ,,Er is sprake van storm vanaf acht Beaufort, nu is dat hier nog niet het geval. Inderdaad, die windstoten zijn fel, maar de omstandigheden zijn niet zo erg als toen. In de namiddag zou de storm minder fel worden, zo wordt voorspeld.”