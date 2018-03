Parijs-Nice zit er na vier etappes op voor Boom en Groenewegen

Pechvogel Cavendish breekt rib in Tir­re­no-Adri­a­ti­co

8:12 De Britse wielrenner Mark Cavendish wordt achtervolgd door pech. De 32-jarige sprinter ging gisteren tijdens de ploegentijdrit in de Tirreno-Adriatico op hoge snelheid onderuit. Cavendish kwam flink gehavend over de finish. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat hij een rib heeft gebroken.