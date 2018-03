Pantano schrijft 5de rit Ronde van Catalonië op zijn naam

Breukje in bekken Adam Yates

22 maart De Britse wielrenner Adam Yates heeft door zijn val in de Ronde van Catalonië een breukje in zijn bekken opgelopen. De fractuur is stabiel en een operatie is niet nodig, liet de teamarts van zijn ploeg Mitchelton-Scott weten. ,,Hij moet tien dagen volledige rust nemen en dan zullen we nieuwe foto's maken.''