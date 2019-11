Overzicht van alle klassementscrossen: wie rijdt waar?

De veldritwereld telt drie belangrijke regelmatigheidsklassementen: de wereldbeker, Superprestige en DVV Trofee. In de strijd om de wereldbeker staat er tot dit moment geen maat op Eli Iserbyt, die met overwinningen in Iowa, Waterloo en Bern drie uit drie scoorde. Iserbyt verkeert überhaupt in de vorm van zijn leven en moest alleen in Meulebeke (2de) een nederlaag slikken. De kans dat hij zijn riante voorsprong in de wereldbeker nog uit handen geeft is klein.

Wereldbeker

In de wereldbeker staan er nog zes wedstrijden op de rol. Op 11 november wordt er gereden in het Tsjechische Tabor, waarna er manches in Koksijde (24 november), Namen (22 december), Heusden-Zolder (26 december), Nommay (19 januari) en Hoogerheide (26 januari) volgen.



Iserbyt (240 punten) verdedigt in het klassement een ruime voorsprong op zijn landgenoten Toon Aerts (210) en Michael Vanthourenhout (178). Lars van der Haar (138) is op de zevende plaats voorlopig de beste Nederlander. Bij de vrouwen voert Katherina Nash de wereldbeker-ranking aan voor Maghalie Rochette en Kaitlin Keough. Maud Kaptheijns is op de vijfde plaats de beste Nederlandse. Annemarie Worst, onlangs winnares in Bern, sloeg de wereldbekerwedstrijden in de Verenigde Staten over en speelt in het klassement voorlopig geen rol.

Eli Iserbyt is de veldrijder van het moment.

De winnaar van een wereldbekerwedstrijd ontvangt 80 punten, gevolgd door 70 voor de nummer twee, 65 voor de nummer drie, enzovoort. De eerste vijftig renners en rensters verdienen punten.

Kalender wereldbeker 2019/2020

• Iowa (14-09): Eli Iserbyt & Maghalie Rochette

• Waterloo (22-09): Eli Iserbyt & Katherina Nash

• Bern (20-10): Eli Iserbyt & Annemarie Worst

• Tabor (16-11):

• Koksijde (24-11):

• Namen: (22-12):

• Heusden-Zolder (26-12):

• Nommay (19-01):

• Hoogerheide (26-01):

Superprestige

De Superprestige bestaat uit acht wedstrijden, waarvan er eveneens drie zijn verreden. In Gieten en Gavere was Eli Iserbyt de sterkste, terwijl Toon Aerts in Boom - bij afwezigheid van Iserbyt - de winst pakte. Het is echter Van der Haar die het Superprestige-klassement aanvoert. De renner van Telenet-Baloise verzamelde in totaal 37 punten en doet het daarmee ietsje beter dan zijn ploeggenoten Quinten Hermans (36) en Corné van Kessel (34). De eerste vijftien renners verdienen punten, variërend van 15 punten tot 1 punt.



Ook bij de vrouwen gaat er iemand met de Nederlandse nationaliteit aan de leiding: Yara Kastelijn. Onlangs won ze in Gavere en stond ze ook al in Gieten op het podium. Ceylin del Carmen Alvarado staat tweede voor Eva Lechner en Alice Arzuffi. Veelwinnares Sanne Cant komt voorlopig nog niet in het stuk voor en staat slechts vijfde.

Kalender Superprestige 2019/2020

• Gieten (13-10): Eli Iserbyt & Ceylin del Carmen Alvarado

• Boom (19-10): Toon Aerts & Alice Arzuffi

• Gavere (27-10): Eli Iserbyt & Yara Kastelijn

• Ruddervoorde (03-11)

• Zonhoven (08-12)

• Diegem (29-12)

• Merksplas (09-02)

• Middelkerke (15-02)



Hebben een vast contract: o.a. Toon Aerts, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck, Lars van der Haar, Tom Pidcock, Eli Iserbyt (6 wedstrijden), Quinten Hermans, Corné van Kessel, Gianni Vermeersch en Joris Nieuwenhuis.

DVV Trofee

Mathieu van der Poel had enkele maanden geleden alleen dit regelmatigheidsklassement aangestipt om overall in te scoren, maar doordat zijn wegseizoen wat langer duurde dan gepland zit eindwinst er waarschijnlijk niet meer in. Vrijdag trapt de DVV Trofee af met de Koppenbergcross, waar MvdP dus ontbreekt. Het gevolg is dat Van der Poel vijf minuten 'tijdstraf’ aan zijn broek krijgt gesmeerd. Tijdstraf, dus. Net als bij wegwedstrijden draait alles om secondes. Vanaf het moment dat de winnaar de finishlijn is gepasseerd, begint de stopwatch te lopen. Iedereen die na vijf minuten de finish nog niet is gepasseerd, krijgt vijf minuten toebedeeld. Voor niet-starters geldt hetzelfde.



Daarom begint Van der Poel dus al met een achterstand van vijf minuten op de rest aan het regelmatigheidsklassement. Veel zegt dat echter niet, want vorig seizoen kende hij op de Koppenberg een totale off-day en verloor hij ruim vier minuten op zijn grootste concurrenten Aerts, Vanthourenhout en Wout van Aert. Daardoor werden de overige zeven DVV-wedstrijden wel iets spannender. Van der Poel won alle zeven resterende wedstrijden en schreef het klassement alsnog op zijn naam. Aangezien hij een contract heeft voor alle DVV-wedstrijden, is eenzelfde scenario niet onrealistisch.

Kalender DVV Trofee 2019/2020

• Oudenaarde (01-11)

• Hamme (17-11)

• Kortrijk (30-11)

• Ronse (14-12)

• Loenhout (27-12)

• Baal (01-01)

• Brussel (05-01)

• Lille (08-02)



Hebben een vast contract: o.a. Mathieu van der Poel, Toon Aerts, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck, Corne van Kessel, Eli Iserbyt, Quinten Hermans (5 wedstrijden) en Gianni Vermeersch (5 wedstrijden).

Van der Poel vs. Van Aert

De wereldkampioen van 2015 en 2019 begint dus in Ruddervoorde aan zijn cross-seizoen. Een week later hoopt Van der Poel zijn Europese titel in Silvelle (Italië) te verdedigen. Op zijn voorlopige programma staan ook de wereldbekerwedstrijden in Tabor en Koksijde. Of hij dit jaar nog concurrentie kan verwachten van zijn rivaal Van Aert is maar de vraag. Na diens val in de Tour is de drievoudig wereldkampioen nog altijd herstellende. ,,Ik ben bang dat ik nooit meer de oude zal worden", liet hij eerder deze week optekenen.

Wat levert het op?

Loont het om maandenlang door de modder te ploegen? Ja, want de winnaar van een eindklassement verdient minstens 25.000 euro. De organisatoren van de DVV Trofee en Superprestige maken wat prijzengeld betreft geen onderscheid meer tussen mannen en vrouwen. De winnaar/winnares van de DVV Trofee ontvangt 25.000 euro, dat loopt af tot 15.000 voor de nummer twee en 10.000 voor de nummer drie. De eerste vijftien renners en rensters verdienen prijzengeld.



De Superprestige is iets lucratiever. Daar ontvangt de winnaar/winnares 30.000 euro. Winst in de wereldbeker is voor mannen en vrouwen ook gelijk: 45.000 euro. De rest verdient 31.500 (tweede), 27.000 (derde) en 24.300 (vierde). Daarna ontstaan er wel verschillen, want de rest van de mannelijke deelnemers mag 39.500 euro verdelen en bij de vrouwen is dat 20.000 euro.