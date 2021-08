Oude bekende komt Wilco Kelderman bij Bora vergezellen

Hindley komt over van Team DSM. Met die ploeg, toen nog Sunweb, eindigde hij in 2020 als tweede in de Giro d’Italia. Op het moment dat Wilco Kelderman in het roze reed, werd er door zijn toenmalige ploeg niet voor Kelderman gekozen als kopman, maar kreeg Hindley de voorkeur in de slotetappes. ,,Hij kende dit jaar een moeilijk seizoen, maar zijn potentie is onbetwist”, zegt teammanager Ralph Denk van Bora-hansgrohe. Higuita komt van EF Education-Nippo en Haller van Bahrain-Victorious.

,,Het contracteren van Jai, Sergio en Marco is een belangrijke stap in de versterking van onze ploeg”, zegt Denk. ,,We weten dat het belangrijk is om continu uit te breiden als team, want de koersen zijn nu heel anders dan vroeger. Je moet flexibel kunnen reageren in de koers. Flexibiliteit is de sleutel als we aanvallend willen rijden, en dat willen we.”