Oud-baanrenner Bobridge ruim vier jaar cel in

De Australische politie kwam Bobridge op het spoor bij een undercoveractie gericht op dealers van partydrugs. Hij mocht na betaling van borg in vrijheid zijn zaak afwachten.

Bobridge, die na seizoen 2016 besloot te stoppen, reed onder andere voor Orica-Green Edge, de Nederlandse ploegen Blanco en Belkin en als laatste voor Trek-Segafredo. Hij won in 2012 en 2016 op de Olympische Spelen zilver op de ploegachtervolging op de baan. Op de weg werd hij drie keer Australisch kampioen en één keer Australisch kampioen tijdrijden. Hij stopte met wielrenner omdat hij last had van een reumatische aandoening.