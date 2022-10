Oppermachtige Harrie Lavreysen snelt naar vierde wereldtitel sprint op rij

Levreysen wordt daarmee voor de vierde keer op rij wereldkampioen sprint. Waar vorig jaar in Roubaix landgenoot Jeffrey Hoogland tegenstand bood in de finale, was het vanmiddag op de wielerpiste van Saint-Quentin-en-Yvelines de Australiër Richardson die een poging mocht doen.

In de eerste heat nam Lavreysen van kop af aan het initiatief om te accelereren. Richardson kon nog in het wiel komen van de titelverdediger, maar kwam niet in de buurt van een inhaalactie. In de tweede heat versnelde Richardson als eerste, maar Lavreysen was oppermachtig en kwam weer met een voorsprong over de streep. Het brons ging naar Matthew Glaetzer.