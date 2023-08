Oppermachtige Harrie Lavreysen pakt in Glasgow vijfde wereldtitel sprint op rij

LIVE WK baanwiel­ren­nen | Lavreysen dicht bij vijfde goud op WK sprint, Büchli twee keer onderuit in afvalrace

Harrie Lavreysen staat op het WK baanwielrennen in Glasgow voor de zesde keer in zijn carrière in de sprintfinale. Tegenstander is Nicholas Paul, de sprinter uit Trinidad en Tobago die eerder in het toernooi Jeffrey Hoogland uitschakelde. De eerste heat is inmiddels binnen voor Lavreysen. Verovert hij zijn zesde wereldtitel? Volg de hoogtepunten in ons liveblog.