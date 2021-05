Op sterfdag herdenkt Tom Stamsnijder vooral de mens Wouter Weylandt: ‘Het was gewoon domme pech’

Als de Giro d'Italia vanmiddag van start gaat, is dat opnieuw zonder rugnummer 108. De drie cijfers zijn in de Italiaanse wielerronde voor eeuwig verbonden aan Wouter Weylandt. De Belg kwam op 9 mei 2011, tijdens de derde etappe van de Giro fataal ten val. Uit eerbetoon en ter herinnering aan de destijds 26-jarige profrenner krijgt sinds die zwarte dag niemand meer dat nummer in de Ronde van Italië.



Tom Stamsnijder uit Bornerbroek is in 2011 één van Weylandts ploeggenoten bij de dan nieuwe Luxemburgse wielerformatie Leopard-Trek. Daarvoor reden de twee al als concurrenten tegen elkaar, sinds de categorie nieuwelingen (vanaf 17 jaar). De 94ste editie van de Ronde van Italië is hun tiende koers die ze in hetzelfde shirt rijden. Het zal maar drie etappes duren.