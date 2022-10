Op deze datum toont Ellen van Dijk voor het eerst haar regenboogtrui in een tijdrit

Exoten op de WK wielrennen: Nederlan­der namens de paus en een Pakistaan­se van 47

Tijdens de WK wielrennen draait het om medailles en regenboogtruien. Maar traditiegetrouw is het ook een toernooi van rariteiten. AD Sportwereld zet de meest opvallende zaken in die categorie van deze editie in Australië op een rij.

20 september