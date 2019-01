Oomen voelt zich klaar voor de Tour

,,Het had misschien al gekund, maar twee grote rondes wordt toch iets voor volgend jaar. De Tour is veeleisend, zeker op mentaal gebied, maar ik denk wel dat ik er klaar voor ben’', vertelde de 23-jarige Tilburger bij de presentatie van Team Sunweb in Berlijn.

Oomen reed afgelopen jaar in dienst van Tom Dumoulin naar de negende plaats in het eindklassement van de Giro. Ook in de Tour gaat hij uit van een dienende rol voor de kopman die wel eerst de Giro rijdt. ,,Ik ga ervan uit dat Tom ook de Tour rijdt. Dat kan echt wel wat worden als hij net zo goed is als vorig jaar. Nee, voor het kopmanschap ben ik volgens mij nog niet klaar, ook al eindigde ik in de Giro al in de top 10.’'