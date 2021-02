Ook Vuelta houdt wildcards voor ‘eigen’ ploegen

In de Giro ging het om drie Italiaanse teams. De Vuelta heeft naast de negentien WorldTourteams en Alpecin-Fenix, dat als beste ploeg op het tweede niveau in 2020 startrecht heeft, ook drie ‘thuisploegen’ van een wildcard voorzien. Het gaat om Burgos-BH, Caja Rural-Seguros RGA en Euskaltel-Euskadi.



De Ronde van Spanje begint dit jaar met een korte tijdrit in Burgos op 14 augustus, een week na de Olympische Spelen. Op de slotdag, op 5 september, is er een individuele tijdrit over ruim 33 kilometer in Santiago de Compostela. De Vuelta werd afgelopen jaar gewonnen door de Sloveen Primoz Roglic van Jumbo-Visma.