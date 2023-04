Onvoorwaardelijke liefde voor de fiets blijft winnen bij Marianne Vos: ‘Ik geniet er gewoon nog te veel van’

Ethan Hayter snelt naar zege in openings­rit Ronde van Baskenland

Ethan Hayter heeft de eerste etappe in de Ronde van Baskenland gewonnen. De Britse renner van Ineos Granadiers won na een heuvelachtige finale de sprint van een uitgedund peloton. Hij is ook de eerste leider in de World Tour-koers, die duurt tot en met zaterdag.