Ontevreden ploegbaas stuurt met Fabio Jakobsen tweede sprinter naar Gent-Wevelgem

Lefevere had dat al laten doorschemeren in zijn wekelijkse column in Het Nieuwsblad. De baas van Soudal - Quick-Step uitte daarin zijn ongenoegen over het optreden van zijn renners vrijdag in de E3 Saxo Classic. Lefevere kondigde aan de plannen voor Gent-Wevelgem te willen wijzigen. ,,We overwegen om daar te doen wat we eigenlijk niet willen doen: zowel Tim Merlier als Fabio Jakobsen opstellen. Fabio wil graag rijden en we hebben niet veel argumenten om hem thuis te laten. In Gent-Wevelgem kunnen we de E3 al doen vergeten.”