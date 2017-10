Ongenaakbare Gaviria wint wéér massasprint in Guangxi

Hij versloeg na een rit over 125 kilometer rond Nanning op de meet de Duitser Max Walscheid en de Deen Magnus Cort. Wouter Wippert finishte als vijfde.



Voor de 23-jarige Gaviria is het zijn dertiende sprintzege van het seizoen. De Zuid-Amerikaan won eerder onder meer vier ritten in de Ronde van Italië. Morgen staat de vierde etappe op het programma, een bergrit over 151 kilometer. De Ronde van Guangxi eindigt dinsdag.



In het algemeen klassement is Gaviria de leider met dertien seconden voorsprong op de Zwitser Silvan Dillier. Walscheid is de nummer drie op achttien tellen. De Nederlanders Dylan Groenewegen, Wippert en Wilco Kelderman staan ook bij de eerste tien.