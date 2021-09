Olav Kooij raakt leiderstrui in Kroatië kwijt, Mick van Dijke grijpt net naast eerste profzege

Na twee sprintritten waren vandaag de klimmers aan zet in de Ronde van Kroatië. Kooij, die woensdag de ritwinst pakte in de lastige rit van Slunj naar Otočac, offerde zich voor de slotklim op voor zijn ploeggenoot Sam Oomen. De Tilburger viel op de 5,2 kilometer lange klim Biokovo aan en kreeg Torstein Traeen met zich mee. De Noor liet Oomen op de top van de klim achter en begon alleen aan de tien kilometer lange afdaling richting de finish. Oomen werd weer ingelopen door het peloton.

Het uitgedunde peloton zonder de twee etappewinnaars van de eerste dagen (Phil Bauhaus en Kooij) raapte de eenzame vluchter in de laatste drie kilometer op, waardoor het opnieuw op een sprint uitdraaide. Anders Skaarseth werd perfect afgezet door Markus Hoelgaard, maar het was de talentvolle Van Dijke die uit zijn wiel sprong en naar de winst leek te rijden. De Belg Milan Menten van Bingoal Pauwels Sauzen hield hem echter net van zijn eerste profzege af. Menten is ook de nieuwe leider. Skaarseth volgt op 3 tellen, Van Dijke staat derde op 6 seconden van de leider. De Ronde van Kroatië duurt tot en met zondag.



De 21-jarige Van Dijke is een van de grootste Nederlandse wielertalenten. Samen met zijn broer Tim loopt hij stage bij Jumbo-Visma, waar hij inmiddels al een profcontract voor drie jaar heeft verdiend. Dit jaar kroonde hij zich tot Nederlands tijdritkampioen bij de beloften en werd hij tweede in de wegrit. Onlangs finishte hij in Leuven als vijfde op de WK-tijdrit.