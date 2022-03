Olav Kooij grijpt net naast verrassende ritzege in Tirreno-Adriatico

Wel hield de renner van Jumbo-Visma wereldtoppers als Peter Sagan (vierde) en Giacomo Nizzolo (achtste) achter zich. De Australiër Caleb Ewan en de Fransman Arnaud Démare waren helemaal in geen velden of wegen te bekennen.

Kooij is bezig aan zijn eerste seizoen in de hoofdmacht van Jumbo-Visma, dat hem liet doorschuiven vanuit de opleidingsploeg. Vorige maand maakte de sprinter uit Numansdorp al indruk door tweede te worden in een rit van de UAE Tour. Ook toen was een Belg van Alpecin-Fenix hem te snel af, namelijk Jasper Philipsen.

,,Het voelt heel goed om dit jaar voor het eerst te winnen”, zei Merlier. ,,Mijn vorm was al goed, maar dat leverde nog geen resultaten op. Ik moest vandaag eerst de bergen overleven. Daarna bracht het team me in een zeer goede positie. Het was weer een heel hectische sprint. Laten we hopen dat ik morgen weer win, maar het eerste doel van het team is al bereikt.”