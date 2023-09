Olav Kooij flikt het opnieuw! Sprinter Jumbo-Visma wint vierde etappe op rij in Ronde van Groot-Brittannië

met videoOlav Kooij is vooralsnog onverslaanbaar in de Ronde van Groot-Brittannië. De renner van Jumbo-Visma won voor de vierde dag op rij de etappe. Ook dit keer was de 21-jarige Nederlander de sterkste in de massaspurt. Vier ritzeges op rij in één en dezelfde etappekoers komt zelden voor in het profwielrennen.

Evenals in de voorgaande drie etappes opereerde Wout van Aert als meesterknecht. De Belg trok ook in de laatste honderden meters van de 166,6 kilometer lange rit van Sherwood Forest naar Newark-on-Trent de sprint aan voor Kooij, die het oppermachtig afmaakte. Casper van Uden (DSM-Firmenich) eindigde als tweede, de Brit Ethan Vernon werd derde.

Kooij behield uiteraard de leiderstrui. Vernon is de nummer 2 in het algemeen klassement. De Ronde van Groot-Brittannië duurt tot en met zondag. De vijfde etappe op donderdag gaat over 192,4 kilometer en een vlak parcours. Start en finish zijn in Felixstowe.

,,Winnen verveelt nooit”, zei een opgetogen Kooij aan de finish. ,,Maar het is niet makkelijk. Het was aan ons om de koers te controleren en de jongens hebben dat weer fantastisch gedaan. We raakten wel Edoardo Affini kwijt in de laatste kilometers, dus hadden we een mannetje minder voorin, maar alsnog heb ik het kunnen afmaken.”

Het was al de elfde zege van dit jaar voor Kooij. ,,Ik had voor dit seizoen niet één specifiek doel, maar ik presteer het hele jaar al constant en dat geeft een flinke dosis zelfvertrouwen. Of ik vijf uit vijf kan halen? We zullen zien.”

Simac Ladies Tour

Elisa Balsamo heeft de eerste echte etappe van de Simac Ladies Tour gewonnen. De 25-jarige Italiaanse van Lidl-Trek was na een rit over een kleine 140 kilometer met start en finish in Gennep de snelste in de massasprint. Europees kampioene Lorena Wiebes werd tweede.

Klassementsleidster Charlotte Kool eindigde op de derde plaats. De sprintster van DSM-Firmenich had dinsdag op de eerste dag van de rittenkoers de proloog gewonnen.

De Nederlandse Femke de Vries had eerder tot twee keer aan toe geprobeerd om een sprint te vermijden. De 29-jarige renster van GT Krush Tunap Pro Cycling maakte deel uit van een vluchtgroepje en probeerde het later alleen. Haar landgenote Quinty Ton en de Oostenrijkse Christina Schweinberger deden in de slotfase nog een poging om weg te rijden, maar zij werden op tijd gegrepen door de sprintersploegen.

De Simac Ladies Tour duurt tot en met zondag. Donderdag staat er een individuele tijdrit van 7 kilometer in Leuven op het programma.

