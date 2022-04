Nog geen besluit over start Wout van Aert in Vlaanderen, Tadej Pogacar heeft geleerd van fout

,,We wachten nog op de definitieve beslissing van de ploegleiding en de medische staf of Wout kan deelnemen of niet”, zei de woordvoerder van de ploeg over de zieke Belgische kampioen. ,,Die beslissing is op dit moment nog niet gemaakt. En het is moeilijk te zeggen wanneer dat zal gebeuren. Er is niet de noodzaak om die beslissing te overhaasten.”