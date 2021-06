NK wielrennen: met z'n allen tegen het eenmansleger Van der Poel

Door Daan Hakkenberg



Het is dat Mathieu van der Poel zelf het ‘een van zijn strafste prestaties op de fiets’ noemde, anders was de vernedering compleet geweest. Tien maanden terug degradeerde Van der Poel bij het NK in Drenthe een compleet peloton tot figuranten. De renners van Jumbo-Visma waren in overtal, maar weigerden opzichtig mee te rijden, waarop Van der Poel ze achterliet en begon aan een solo van ruim 40 kilometer. Zijn suprematie op de VAM-berg werd misschien nog het beste geïllustreerd door de uitslag. Slechts 17 renners haalden de finish, de rest was voortijdig uit koers genomen om dubbeling op het ruim 7 kilometer lange rondje te voorkomen.