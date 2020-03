Nizzolo wint waaieretappe Parijs-Nice, Quintana en Alaphilippe verliezen tijd

De etappe eindigde onder ongebruikelijke omstandigheden. Als maatregel tegen het coronavirus mocht er geen publiek aanwezig zijn bij de finish van de WorldTour-koers in Chalette-sur-Loing. Ook in de komende etappes blijft die maatregel van kracht.

Beloning

,,Het liep op de laatste meters allemaal naar wens”, zei Nizzolo na zijn sprintzege. ,,Ik koos het wiel van Ackermann, in mijn ogen toch de grootste kanshebber, en kon hem nog net op tijd passeren. Het was voor mij en voor de ploeg een beloning van hard werken op een zware dag met veel regen en wind. Maar ik voel me goed en wist dat ik kon winnen. Het seizoen verloopt voorlopig naar wens voor ons. Dit willen we een vervolg geven.”