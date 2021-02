Nizzolo sprint naar zege in Clásica de Almeria

Italiaanse sprinter Ballerini wint ook tweede etappe in Ronde van de Provence

12 februari De Italiaanse wielrenner Davide Ballerini heeft ook de tweede etappe in de Ronde van de Provence gewonnen. De renner van Deceuninck - Quick-Step was in de rit van Cassis naar Manosque na 170 kilometer de snelste van een uitgedund peloton.