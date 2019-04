Niewiadoma houdt Van Vleuten af na zinderende finale

De renster van Canyon was bij de laatste doorkomst over de Cauberg, kort voor de finish in Vilt, ontsnapt. Van Vleuten (Mitchelton-Scott) had op de bekende heuvel geen antwoord, maar kwam in de vlakkere slotkilometers terug. Het bleef tot de laatste honderd meter spannend, maar toen kon de 24-jarige Niewiadoma juichen. Drie rensters kwamen, toen de finale na de tweede finishpassage echt begon, voorop: de Italiaanse Elisa Longo Borghini, de Australische Amanda Spratt en de Amerikaanse Katie Hall, die rijdt voor het Nederlandse Boels-Dolmans. Marianne Vos deed veel werk in de achtervolging van een groep van een kleine twintig rensters met ook wereldkampioene Anna van der Breggen. Bij de voorlaatste beklimming van de Cauberg liet Niewiadoma al zien de beste klimbenen te hebben. Ze stak over naar de kopgroep, maar zag even later Longo Borghini er alleen vandoor gaan. Van Vleuten probeerde op de Bemelerberg naar de Italiaanse te rijden. Ze slaagde niet, waar de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman-Pasio en Spratt wel de aansluiting vonden. Van Vleuten moest op de laatste beklimming van de Cauberg, toen alles weer was samengekomen, dus genoegen nemen met plek twee en Vos, die op de Cauberg het langste bij Niewiadoma kon blijven, eindigde als derde. Demi Vollering werd zevende.

Van Vleuten had flashback

,,Ik had wel een beetje een flashback, dat zullen de mensen voor de tv ook wel hebben gehad’', sprak runner-up Van Vleuten na afloop bij de NOS, refererend naar haar achtervolging op Anna van der Breggen in La Course afgelopen zomer. Ditmaal strandde ze en bleef de Poolse Kasia - voluit Katarzyna - Niewiadoma net buiten bereik.



Niewiadoma reed in de laatste beklimming van de Cauberg weg. ,,Ze is explosiever dan ik. Ik had ook al best veel werk geleverd omdat we de koers hard wilden maken. Zij zat alleen en kon zich rustig houden. Maar ze heeft de overwinning zeker niet gestolen, ze was gewoon heel goed.’’



Ook Marianne Vos was in de buurt toen de Poolse, een voormalig ploeggenote, er in de laatste kilometers vandoor ging. ,,Ik kon gewoon niet mee. Op zich zat ik op de juiste plaats. Maar ik had al zo veel gegeven. Ik wist dat ik op dat moment voor de derde plaats reed.’’