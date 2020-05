Nieuwe wielerkalender morgen bekend: ‘Overlapt Giro met Vuelta?’

Column Niets haalt het bij zolder van Van der Breggen, tussen de droogtrom­mels en wasrekken

1 mei Columnist Thijs Zonneveld was betrokken bij de In Het Wiel Zwift Tour, afgelopen woensdag. Wat hem fascineert aan virtueel wielrennen, is de omgeving waarin sporters fietsen. ,,De olympisch kampioene tussen de droogtrommels en de wasrekken: klasse en kneuterigheid in één beeld.”