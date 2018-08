Nieuwe Roompot-kopman Van Aert nu al ontevreden

Door Pim Bijl



Een ronkend persbericht wordt ’s ochtends door Team Roompot de wereld ingeslingerd. De fusie met Sniper Cycling, het bedrijf achter de Belgische wielerploeg Veranda’s Willems-Crelan, is rond. Wout van Aert, drievoudig wereldkampioen veldrijder met een veelbelovende toekomst op de weg, wordt de nieuwe kopman. En het team hoopt op een wildcard voor een grote ronde (de Giro, Tour of Vuelta).



Een goednieuwsshow al met al. Maar achter de schermen is er nog volop onduidelijkheid en ook een heleboel onvrede over de snel beklonken deal. Want die nieuwe kopman? Die uitte van de week op Twitter al kritiek over de gang van zaken. Hij is totaal niet op de hoogte gehouden van de plannen en onderhandelingen. ,,Communicatie is de essentie van een goede samenwerking”, schreef Van Aert. Ook nu de fusie is afgerond, weet het kamp-Van Aert nog weinig tot niets over de plannen voor volgend jaar.



De beoogde kopman baalt ondertussen flink van de situatie. Hij gaat vanaf 2020 voor Lotto-Jumbo rijden, en koos mede vanwege de wetenschappelijke benadering voor het World Tour-team, maar lijkt in het tussenliggende seizoen nu terecht te komen in een omgeving waar het de voorbije jaren al schrapen was om trainingskampen en wattagemeters te financieren.