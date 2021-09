Nieuwe operatie Robert Gesink zorgt voor einde seizoen: ‘Helaas is het steeds slechter gegaan’

Van Vleuten wint klimtijd­rit in Spanje, Zwitserse behoudt leiding in klassement

3 september Annemiek van Vleuten heeft de tweede etappe in de Challenge by La Vuelta op haar naam geschreven. De olympisch tijdritkampioene van Tokio was de beste in de klimtijdrit van 7,3 kilometer naar het skistation Estación de Montaña de Manzaneda.