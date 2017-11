Nibali wint opnieuw de gouden lelie

Knieblessure Van der Poel voldoende hersteld voor we­reld­be­ker­wed­strijd in Bogense

16 november Mathieu van der Poel kan zondag meedoen in de wereldbekerwedstrijd in het Deense Bogense. Zijn ploeg Beobank-Corendon meldde vandaag dat onderzoek heeft aangetoond dat de Europees kampioen voldoende is hersteld van de knieblessure die hij zondag opliep tijdens een wedstrijd uit de Superprestigereeks in Gavere.