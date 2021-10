Nederlandse teamsprintsters naar finale op EK

Van Vleuten breekt bekken en schouder in Pa­rijs-Rou­baix: ‘Spijt dat ik niet ben afgestapt’

3 oktober Annemiek van Vleuten heeft bij een val in Parijs-Roubaix haar bekken op twee plekken gebroken. Ook kwam in het ziekenhuis een schouderbreuk aan het licht. Dat meldt de renster van Movistar zelf via social media, een dag na haar val in de ‘Hel van het Noorden’.