Nederlandse strijd op WK veldrijden: ‘Met Marianne Vos zit er een monster achter me aan’

,,Als je puur naar het WK kijkt, is mijn voorbereiding minder ideaal”, zegt Brand, die in het Amerikaanse Fayetteville haar wereldtitel verdedigt. ,,Zij heeft de meest ideale route naar het WK uitgestippeld.” Na de winter van 2015 was Vos, zevenvoudig wereldkampioen veldrijden, overtraind en kampte lange tijd met blessureleed. ,,Marianne zit weer op haar oude niveau. Dat heb ik ook al in het wegseizoen gezien. Na zo’n periode als Marianne heeft meegemaakt, is het ook niet raar dat je tijd nodig hebt om op niveau te komen. Daarnaast is het niveau van het peloton ook gegroeid", aldus Brand.

,,Het is bijzonder dat het Marianne gelukt is. Ik heb dat ook tegen haar gezegd na het WK op de weg, waar ze tweede werd. Ik begreep haar teleurstelling en zei tegen haar: ‘Het is mooi en knap dat je daar zo van kan balen, maar kijk waar je vandaan komt.’ Toen het minder ging met haar, wie had het vreemd gevonden als ze had gezegd: ‘Het is goed genoeg geweest zo. Ik ga wat anders doen.’ Maar Marianne houdt zo van de sport, van de fiets, de competitie en het uiterste uit zichzelf halen, dat ze de drive heeft om zich terug te knokken", vervolgt Brand.



,,Ze was wereldtop, heeft een onwijs moeilijk periode gehad en is weer wereldtop. Ik heb daar veel bewondering voor. Al hadden we na het WK op de weg natuurlijk liever getoast op een regenboogtrui.’’ Lachend: ,,Dat had haar honger misschien ook een beetje gestild. Nu heb ik een monster achter me aan zitten.’’



Het WK veldrijden voor vrouwen start om 21.30 uur Nederlandse tijd en is op deze site in een liveblog te volgen.